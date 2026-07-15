ביצעה פעולות שיבוש בשביל אחותה: שוטרת נחקרה באזהרה בחקירת רצח בניהו רזי

המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום (רביעי) באזהרה שוטרת מאגף התנועה בחשד לשיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים במסגרת חקירת רצח בניהו רזי ז"ל בירושלים.

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על פי החשד, השוטרת, שהיא אחותה של בת זוגו לשעבר של הנרצח, נפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר האירוע האלים, ובמהלך המפגש עודכנה על ידן על האירוע, וביצעה פעולות שהיה בהן כדי לשבש את החקירה בטרם נעצרו חשודים. למרות זאת, לא דיווחה על כך לגורמי האכיפה כנדרש. השוטרת טענה שהיא סופגת איומים ישירים על חייה, וכך גם בת הזוג לשעבר, החשודה המרכזית בתכנון הרצח.

בתום חקירתה שוחררה השוטרת בתנאים מגבילים, ובהם מעצר בית למשך שלושה ימים, הרחקה למשך שמונה ימים ואיסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה. החקירה נמשכת.

הרצח אירע ביום שבת האחרון בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. שישה חשודים נעצרו, בהם בת זוגו לשעבר של הנרצח שלום בניהו רזי, ובת זוגו לשעבר של הקורבן השני שנפצע קל באירוע והצליח להימלט מהזירה.

היום בית המשפט אישר לפרסום כי שילת חוטה (19) ומזל לינור ששון בת 50, תושבת שכונת נווה יעקב בירושלים הן החשודות במעורבות ברצח. במשטרה מייחסים לחוטה בת ה-19 מעורבות משמעותית בתכנון הרצח, אך זו מכחישה את המיוחס לה. ששון בעלת עבר פלילי חשודה בתיווך החשודים ברצח לבין בת הזוג לשעבר וחברתה חוטה. ובנוסף, גם בסיוע בהימלטות המעורבים לאחר הרצח.

על פי החשד, אחרי שבת הזוג וחברתה הותקפו לכאורה בידי רזי וחברו, הן נסעו לביתה של המתווכת בצפון ירושלים ופגשו אותה, כעבור זמן, הצטיידו חלק מהחשודים ברצח בכלי תקיפה שהיו בבית ויצאו לעבר הדירה בנחלאות שם תקפו את רזי וחברו בדקירות סכין בעוד שהמתווכת ממתינה מחוץ לדירה ומסייעת בהמשך למעורבים להמלט מהזירה.