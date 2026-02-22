לאחר התקרית החריגה: עשרות עצורים בפשיטה משטרתית בכפר כנא

המשטרה הודיעה הבוקר (ראשון) כי שוטרי המחוז הצפוני ומג"ב פשטו על עשרות יעדים בכפר כנא ועצרו 34 חשודים, שעות ספורות לאחר האירוע החריג שהתרחש אמש במסגרתו נפצעו ארבעה בני אדם כתוצאה מרחפן שהטיל רימון על מבנה.

כאמור, אמש נפצעו ארבעה בני אדם, גבר כבן 30 באורח קשה ושלושה במצב בינוני, בהם נשים בנות 40 ו-18, וגבר כבן 80. לצד הרימון שהוטל על המבנה, בכפר התנהלו חילופי אש חריגים. המשטרה הודיעה כי האירועים התרחשו במסגר סכסוך בין שתי משפחות.

המשטרה ציינה כי מתוך 34 החשודים, "בהתאם לממצאי החקירה", צפויים חלקם לבוא בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם. בנוסף, לאחר התקריות החריגות, חתמו המשפחות המסוכסכות על "הודנה", מונח איסלאמי ל"הפסקת אש זמנית".