פרסום ראשון: ראש אגף תכנון במשטרה, ניצב יוסי רופא, פורש לאחר שסיכם עם המפכ"ל דני לוי על יציאה ללימודים. רופא היה גם ראש אגף לוגיסטיקה והוא אחד משני הניצבים המנוסים והוותיקים בסגל הפיקוד.

לאחרונה פורסם ב-i24NEWS כי המפכ"ל מתכנן סבב מינויים נרחב של ניצבים במשטרה, שיהווה הזדמנות אחרונה עבור השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לקבוע את פני צמרת הפיקוד לפני הכניסה לתקופת בחירות - שבה נאסרים מינויי בכירים.

בדיון סגל הפיקוד הבכיר שנערך בשבוע שעבר, הבהיר המפכ"ל כי בכוונתו לרענן את שורות המשטרה: "אחרי כמעט שנתיים, הגיע הזמן לסבב מינויים".