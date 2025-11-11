הלכו מכות לעיני הילדים: הקטטה באילת שיצאה משליטה | תיעוד

כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים הוגש היום (שלישי) נגד שלושה תושבי טייבה - אסרא בלעום, בשאר מסארווה ובכר נסיראת - שתקפו ופצעו גבר לעיני משפחתו בטיילת באילת. מהתיעוד הקשה של האירוע, נראים השלושה משוחחים עם הקורבן ולאחר מכן הם תוקפים אותו באופן חמור לעיני בני משפחתו שניסו להפריד.

החקירה נפתחה במשטרה במוצאי שבת 1 בנובמבר, עת הגיע לנקודת משטרת התיירות נער כשהוא מלווה את אביו המדמם וביקש את סיוע השוטרים. מהחקירה עלה כי בין הקורבן לבין החשודים פרץ ויכוח מילולי, שבמהלכו תקפו השלושה את הגבר וגרמו לו לחבלות בפניו ובגופו.

מיד בסמוך לכך, פתחו שוטרי יחידת התיירות בסריקות, ובתוך זמן קצר איתרו את שלושת החשודים ועצרו אותם לחקירה.

מעצרם של השלושה הוארך מעת לעת, ועם סיום פעולות החקירה, הועבר חומר החקירה ליחידת התביעות - שלוחת אילת, אשר הגישה כאמור כתב אישום חמור ובקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם.

"משטרת ישראל תמשיך במאבק הנחוש כנגד ביריונות ועבירות אלימות חמורה וזאת בכדי להבטיח מרחב אישי בטוח ולהביא למיצוי הדין עם עבריינים פורעי חוק", נמסר.