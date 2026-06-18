בלי בושה: גנבו מעל טון אבטיחים משטח חקלאי ונתפסו בשעת מעשה

לוחמי מג"ב עיכבו אתמול (רביעי) לחקירה מספר חשודים שנתפסו בזמן אמת כשהם גונבים מעל טון אבטיחים משטח חקלאי בעוטף עזה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

השוטרים הגיעו למקום בעקבות דיווח שהתקבל במוקד המשטרה אודות מספר דמויות אשר נמצאו בשטחים החקלאיים של קיבוץ נחל עוז, והם מעמיסים כמויות גדולות של אבטיחים לרכביהם, זאת לאחר שבעל השטח מסר כי בשעות אלו לא מתבצעת כל פעילות חקלאית, וכי לא אישר לאיש לקחת מהאבטיחים שברשותו.

כשהשוטרים הגיעו למקום הם זיהו מספר כלי רכב ואת החשודים, בשעה שהם מעמיסים את האבטיחים שגנבו לרכביהם. במהלך החיפושים שביצעו השוטרים נתפסו אבטיחים במשקל של מעל טון. בעל השטח הגיש תלונה במשטרה נגד החשודים, שנלקחו לחקירה בימ"ר מג"ב דרום, וכן צפויה חקירה נוספת נגד המעורבים באירוע.