המשטרה הודיעה היום (חמישי) כי תושב מזרח ירושלים נעצר אתמול באיזור מרכז ירושלים בחשד לאירועי גניבה כשהוא מחופש לחרדי. בשעות הבוקר המוקדמות התקבל דיווח במשטרה אודות גניבת ציוד מחשוב מחנות בשכונת מעלות דפנה. שעות ספורות לאחר מכן, בשעות אחר הצהריים, הבחינו אזרחים בחשוד הלבוש בביגוד הנחזה לחרדי שעורר את חשדם, והזעיקו את שוטרי תחנת לב הבירה, שהגיעו במהירות וביצעו את מעצרו של החשוד.

לפי המשטרה, ​בבדיקת השוטרים התברר כי החשוד הגיע למקום עם רכב הנושא לוחיות זיהוי שזויפו והוא חשוד כגנוב. בחיפוש שנערך ברכב ועל גופו של החשוד, נתפסו כלי פריצה, אופניים חשמליים וציוד נוסף החשוד כגנוב. מעצרו הוארך עד יום ראשון.