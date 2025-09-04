חשד לרצח ברהט: צעירה אותרה ללא רוח חיים

מומלצים -

גופת אישה בשנות ה-20 לחייה אותרה הבוקר (חמישי) בשטח פתוח בפזורה הבדואית סמוך לרהט. על פי החשד מדובר ברצח על רקע כבוד המשפחה. יצוין כי בעבר, נרצחו שני גברים שהיו איתה בקשר.

כוחות גדולים מהמחוז הדרומי ותחנת רהט פועלים במקום במסגרת חקירה שנפתחה ובמצוד אחר החשודים במעשה.

בחודש שעבר, נרצחה שריהאן משלב ביריות בביתה באבו סנאן שבגליל המערבי, החשד גם במקרה הזה הוא רקע של כבוד המשפחה. בתיעוד שהופץ ברשת נראית הקורבן שצילמה את עצמה בסרטון כבר לפני כמה חודשים, בו היא ציינה כי היא בסכנה גדולה ושהיא פנתה למשטרה ולעובדת סוציאלית.

"שלום, אני שריהן ואני מקליטה את הסרטון הזה כדי שתדעו שאני נמצאת בסכנה. אני מגיעה ממשפחה דתית קיצונית - הודעתי למשטרת ישראל ולעובדת הסוציאלית - אז אם אתם רואים את הסרטון הזה, ביום אחד זה אומר שאני בסכנה", אמרה בתיעוד - שהפך לעדותה האחרונה, וקיבל משמעות מצמררת.