בזמן שהאורחים ישנו: דוגמן לשעבר פרץ לחדרי מלון בת"א

שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו גבר שעל פי החשד, פרץ לשני חדרי מלון בתל אביב תוך זמן קצר. בתום חקירה סמויה, החשוד, דוגמן לשעבר בן 41 מראשון לציון המוכר למשטרה, נעצר הלילה (רביעי) והובא לחקירה שלאחריה נכלא.

המעצר הגיע בעקבות דיווח שהתקבל במוקד המשטרה בשבוע שעבר, על חשוד שנכנס לחדר של אורחת בבית מלון ברחוב בוגרשוב בתל אביב. השוטרים שהגיעו למקום הבחינו כי החשוד נמלט.

זמן קצר לאחר מכן התקבל במשטרה דיווח נוסף, לפיו אותו חשוד פרץ לחדר בבית מלון אחר בעיר, בעוד האורחים הלנים בו ישנו. כשהבחין בשוטרים, החשוד נמלט שוב.

שוטרי תחנת לב תל אביב פתחו בחקירה סמויה לאיתור זהות החשוד, וכאמור הלילה הוא אותר במרכז תל אביב ונעצר. הבוקר הוא צפוי להגיע לדיון בבית משפט בנוגע להארכת מעצרו.