האלימות במגזר הערבי: בן 20 נרצח בנגב, 2 בני דודיו נעצרו

האלימות בחברה הערבית: איוב אבו מוצלח, צעיר בן 20, נרצח הלילה (ראשון) במהלך מפגש משפחתי כאשר פרץ סכסוך בין בני דודים בשגב שלום שליד באר שבע. במהלך האירועים נדקר הקורבן ופונה לבית החולים סורוקה במצב אנוש כשהוא סובל מפציעות חודרות.

חובשי מד"א וואליד גרגוי ויאסר אבו רגילה, שהגיעו לזירה סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו צעיר בשנות ה-20 שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

מחקירה ראשונית של המשטרה עלה כי במהלך מפגש משפחתי במתחם פרץ סכסוך בין בני דודים, נערים בשנות העשרה לחייהם, אשר התפתח לאלימות ולדקירה הקטלנית.

שני חשודים מבני המשפחה נעצרו, גם בגין שיבוש זירה, והמצוד אחר חשודים נוספים נמשך בעוד חקירת האירוע בעיצומה.