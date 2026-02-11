בעקבות ההתפתחויות בחקירה: הבקשה של משפחת קליינרמן

פרשת היעלמותו של מוישי קליינרמן: אתמול (שלישי) פורסם במהדורה המרכזית של i24NEWS כי המשטרה החלה להשתמש בטכנולוגיה אזרחית מבוססת בינה מלאכותית כדי לבדוק כיווני חקירה חדשים שטרם נמצאו על ידי החוקרים.

מפקד מחוז ש"י במשטרה, ניצב משה פינצ'י, עדכן את המשפחה בהתפתחויות האחרונות בחקירה. אמו של מוישי, גיטי קליינרמן, ביקשה כי ייבחן מול גל הירש, האחראי על תחום השבויים והנעדרים, האם ניתן לרתום גם למקרה של מוישי את הידע שנצבר ואת היכולות שפותחו בשנתיים האחרונות בקרב גורמי המודיעין השונים, בצה"ל, בשב"כ ובגופים נוספים.

המשפחה מציינת כי מדובר בפגישה הראשונה שמקיים מפקד המחוז עם בני המשפחה מאז כניסתו לתפקיד, לפני כמעט שנה וחצי.

בחודש הקרוב יציינו בני המשפחה ארבע שנים להיעלמותו של מוישי, אז בן 16.5 וכיום אמור להיות בן 20 וארבעה חודשים. המשפחה מביעה תקווה כי הכלים הטכנולוגיים והמודיעיניים המתקדמים הקיימים כיום יסייעו לקדם את החקירה ולחשוף את התעלומה.

ממשפחת קליינרמן נמסר שכעת, לאחר שכל השבויים והנעדרים הושבו ארצה, מקווה המשפחה כי משטרת ישראל תשוב לפעול ביתר שאת, תוך רתימת כלל הגורמים הרלוונטיים, על מנת להביא לפריצת דרך שתוביל לאיתורו של מוישי.

i24NEWS

המשפחה מדגישה כי כל סיוע נוסף, מכל גורם מקצועי ובכל אמצעי מתקדם, עשוי להיות משמעותי בניסיון להגיע לפתרון, ו פונה שוב לציבור בבקשה כי כל מי שמחזיק במידע כלשהו, ולו הקטן ביותר, שעשוי לסייע בחשיפת התעלומה, מתבקש לפנות לגורמים הרלוונטיים במחוז ש"י במשטרת ישראל האמונים על החקירה.