פרקליטות המדינה הגישה אתמול (שישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום חמור נגד תופיק עווד ואמיר מסאלמה, בני 24 מבית לחם. על פי כתב האישום, השניים גנבו כלי רכב וניסו להימלט מכוחות המשטרה בנסיעה פרועה נגד כיוון התנועה ובמהירות גבוהה. במהלך המרדף, התנגש עווד חזיתית ברוכב אופנוע וגרם למותו המיידי; מיד לאחר התאונה הקטלנית, נמלטו השניים מהזירה מבלי להושיט לנפגע עזרה.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד אמיר דראושה מפרקליטות מחוז ירושלים, הנאשמים נכנסו לישראל שלא כחוק במטרה לגנוב כלי רכב ולהעבירם לשטחי הרשות הפלסטינית. לנאשם תופיק עווד מיוחסת גניבת רכב נוספת ימים ספורים קודם לכן; אז נכנס לישראל, פרץ לרכב בירושלים ונהג בו ללא רישיון אל מחוץ לגבולות המדינה.

עוד עולה מהאישום כי באותו לילה ניסו השניים לגנוב רכב בשכונת פסגת זאב. לאחר שלא הצליחו להניעו, פרצו לרכב אחר ברחוב סמוך וגנבו אותו. משם החלו להימלט לכיוון מחסום חיזמא, כשניידות משטרה דולקות אחריהם.

במהלך המרדף נסע עווד במהירות של כ-106 קמ"ש, ביצע פניית פרסה סמוך למחסום משטרתי, והמשיך בנסיעה נגד כיוון התנועה תוך שהוא מזגזג בין מכוניות ומתחמק משתי ניידות. בשלב מסוים, התנגש הרכב הגנוב חזיתית באופנוע שעליו רכב אשרף כנעאן ז"ל. מעוצמת הפגיעה הועף כנעאן למרחק של עשרות מטרים, נפצע באורח אנוש, ומותו נקבע בזירה.

לפי כתב האישום, לאחר התאונה נטשו הנאשמים את הרכב ונמלטו בריצה לעבר ואדי סמוך, מבלי להגיש עזרה למנוח. אחד מהם נעצר סמוך לזירה, והשני אותר כעבור מספר ימים.

החקירה נוהלה על ידי תחנת שפט במשטרה. לנאשם תופיק עווד מיוחסות עבירות של המתה בקלות דעת, הפקרה אחרי פגיעה, גניבת רכב, התפרצות לרכב, נהיגה ללא רישיון, חבלה במזיד וכניסה לישראל שלא כחוק. לנאשם אמיר מסאלמה מיוחסות עבירות של אי-הזעקת כוחות הצלה, גניבת רכב, התפרצות לרכב, חבלה במזיד וכניסה לישראל שלא כחוק.