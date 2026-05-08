טיוח במח"ש? הקרב על כתב האישום נגד נציב שירות בתי הסוהר

החלטת היועצת המשפטית לממשלה להגיש כתב אישום נגד נציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, מעוררת סערה במערכת המשפטית והפוליטית, זאת על רקע טענות לניגוד עניינים חמור בקרב צוות החקירה.

יעקובי, המואשם בעבירה של שיבוש הליכי משפט, טען כי המערכת התעלמה במשך חודש מדיווחים על קשר אינטימי שהתקיים לכאורה בין החוקרת במחלקה לחקירות שוטרים לבין העד המרכזי שעל עדותו מתבסס התיק.

העימות הנוכחי מגיע לשיאו בשעות אלו, כאשר סביבת הנציב והשר לביטחון לאומי מאשימים את היועצת המשפטית לממשלה בניסיון הדחה פוליטי. לפי הטענות, מידע על הקשר הבעייתי בין החוקרת לעד הונח על שולחנה של היועצת כבר לפני מספר שבועות, אך זו בחרה לקדם את הגשת האישום מבלי למצות את הבדיקה בנושא.

מנגד, גורמים בפרקליטות טוענים כי מדובר בניסיון להסיט את האש מהראיות הקיימות נגד יעקובי בגין התערבות פסולה בחקירה.

רב-גונדר קובי יעקובי נכנס לתפקידו כמינוי של השר איתמר בן גביר, ומוביל מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל" קו נוקשה במיוחד כלפי האסירים הביטחוניים. תחת פיקודו בוטלו הטבות רבות, צומצמו משמעותית תפריטי המזון והוחמרו תנאי הכליאה באגפי הטרור - צעדים שזכו לתמיכה ציבורית רחבה אך גם לביקורת משפטית ובינלאומית. השר בן גביר טוען כי כתב האישום הוא "רדיפה אישית" שנועדה לבלום את המהפכה שמבצע יעקובי בבתי הכלא.