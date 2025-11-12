בהשראת דאעש: כתב אישום נגד תושב המשולש שתכנן לבצע פיגוע

הנאשם, בן 18, למד כיצד ניתן להכין חומרי נפץ ומטעני חבלה • כמו כן, עלה בחקירתו כי החזיק אמצעי לחימה • הנאשם יישאר במעצר עד תום ההליכים נגדו

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
פרסומים של קטין החשוד בתכנון ביצוע פעולת טרור בסגנון דאעש, ארכיון
פרסומים של קטין החשוד בתכנון ביצוע פעולת טרור בסגנון דאעש, ארכיוןדוברות המשטרה

דוברות משטרת ישראל ודוברות השב"כ הצהירו היום (רביעי) כי פוענחה פרשייה ביטחונית, במסגרתה נעצר תושב המשולש שתכנן לבצע פיגוע בהשראת דעאש. בהתאם לממצאי החקירה הוגש נגדו הבוקר כתב אישום.

שוטרי ימ"ר מרכז ושירות הביטחון הכללי עצרו לפני כחודש צעיר בן 18 מאזור המשולש, בחשד כי היה בכוונתו לממש פעילות טרור.

עם התפתחות החקירה המשותפת, התגבשה תשתית ראייתית כי החשוד החליט לבצע פיגוע, תוך ששאב השראה מארגון הטרור, ופעל בחודשים שקדמו למעצרו על מנת ללמוד כיצד ניתן להכין חומרי נפץ ומטעני חבלה. עוד עלה כי הנאשם היה מעורב בהחזקת אמצעי לחימה.

Video poster
בלעדי: התוכנית לפיגוע המוני בלב תל אביב באמצעות מטענים

בתום החקירה ובהתאם לממצאיה, הוגש נגדו היום כתב אישום באמצעות פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט לנוער, לצד בקשת המשך מעצרו עד תום ההליכים.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות