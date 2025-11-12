בהשראת דאעש: כתב אישום נגד תושב המשולש שתכנן לבצע פיגוע

דוברות משטרת ישראל ודוברות השב"כ הצהירו היום (רביעי) כי פוענחה פרשייה ביטחונית, במסגרתה נעצר תושב המשולש שתכנן לבצע פיגוע בהשראת דעאש. בהתאם לממצאי החקירה הוגש נגדו הבוקר כתב אישום.

שוטרי ימ"ר מרכז ושירות הביטחון הכללי עצרו לפני כחודש צעיר בן 18 מאזור המשולש, בחשד כי היה בכוונתו לממש פעילות טרור.

עם התפתחות החקירה המשותפת, התגבשה תשתית ראייתית כי החשוד החליט לבצע פיגוע, תוך ששאב השראה מארגון הטרור, ופעל בחודשים שקדמו למעצרו על מנת ללמוד כיצד ניתן להכין חומרי נפץ ומטעני חבלה. עוד עלה כי הנאשם היה מעורב בהחזקת אמצעי לחימה.

בתום החקירה ובהתאם לממצאיה, הוגש נגדו היום כתב אישום באמצעות פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט לנוער, לצד בקשת המשך מעצרו עד תום ההליכים.