פנה מיוזמתו למשטרה: פרטים חדשים מפרשת "הנסיך" בצפון

כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד 11 החשודים בפרשיית "הנסיך", כאשר ביניהם ראש ארגון הפשע אבו לטיף. כזכור, "הנסיך", הינו איש עסקים שנקלע לחובות כספיים על רקע משבר הקורונה לאב ובנו, בעלי מפעל טחינה תושבי שכם שפנו לארגון "אבו לטיף" לשם גביית החוב.

על פי כתב האישום, לאחר ש"הנסיך" הסדיר את חובו מול ארגון אבו לטיף, המשיכו חברי ארגון הפשע לסחוט את "הנסיך" ומשפחתו בכסף ורכוש רב ובהמשך ניצלו את יכולותיו העסקיות והכריחו אותו לבצע פעולות עסקיות רבות לטובת חברות המזוהות עם הארגון. למעשה, עולה כי "הנסיך" פנה למשטרה מיוזמתו בסוף שנת 2024 לאחר כמעט ארבע שנים שנסחט על ידי הארגון.

כעת ניתן לחשוף כי לאחר שארגון "אבו לטיף" לא העביר לבעלי מפעל הטחינה את הכסף, פנו בעלי המפעל לארגון הפשע "חרירי" שגם החל לסחוט כספים רבים מ"הנסיך" על רקע אותו החוב.

דרישות התשלום לארגון "חרירי" שהתקבלו במקביל לחתימת הסכם עד המדינה שנעשה יחד הרשות להגנה על עדים הצריכו את כל הגופים המעורבים לבצע פעולות ייחודיות שבזכותן המשיך למעשה "הנסיך" לפעול מצד אחד כעד מדינה בתוך ארגון "אבו לטיף" ומנגד בתור קורבן סחיטה מצד ארגון "חרירי".