פרקליטות מחוז צפון הגישה לבית המשפט כתב אישום חמור הבוקר (חמישי) נגד מוחמד עואד, בן 29 מנצרת, החשוד כי הושפע מתכני ארגון הטרור חמאס בעקבות אירועי השבעה באוקטובר והחליט לפעול מטעמו בישראל.

על פי כתב האישום, הנאשם צרך תכני הסתה קשים ברשתות החברתיות, תוך הסוואת היסטוריית הגלישה שלו באמצעות רשת VPN, ואף פנה באופן יזום באמצעות הדואר האלקטרוני לארגון הטרור חמאס בשתי הזדמנויות שונות כדי להציע את שירותיו.

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במקביל, החל הנאשם ללמוד באופן עצמאי ברשת במשך כשתים על מנגנוני הפיצוץ וההרכב הכימי של טילים בליסטיים, ואף התקין ומחק יישומון יעודי לכך בטלפון הנייד שלו. בנוסף, ביצע פעולות הלחמה בביתו ואסף מידע מודיעיני רגיש הכולל מיקומים של שדות תעופה אזרחיים וצבאיים, תחנות תדלוק מטוסים ומפות אסטרטגיות.

מכתב האישום עולה כי נקודת המפנה שהובילה לתכנון ניסיון ההתנקשות התרחשה ביוני 2025, לאחר שחברו של הנאשם, תאופיק אבו לאשין, נרצח על רקע פלילי. הנאשם ראה בשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כגורם האחראי להסלמה בפשיעה בחברה הערבית ולפגיעה בציבור המוסלמי, וגמלה בליבו ההחלטה לפגוע בו כנקמה.

הנאשם, שידע כי השר מתגורר באזור חברון, תכנן לפגוע בו באמצעות בניית רחפן נפץ שיתפוצץ בקרבתו או באמצעות טיל מונחה בשליטה מרחוק. לשם כך שרטט מודלים והמשיך לחפש חומרים לבנייתם ברשת, אולם משהבין כי אין ברשותו האמצעים הדרושים חדל מניסיונות הבנייה, אך המשיך לצפות בסרטונים לימודיים בנושא ואף פנה שוב לחמאס במרץ 2026 כדי לקבל מהם משאבים ואמצעים לקידום התנקשות זו.

בנוסף לפעולות הטרור והאיסוף המודיעיני, החזיק הנאשם בביתו ציוד צבאי רגיש ותחמושת, כולל כוונת לנשק מסוג M15, כדורי תחמושת בקוטר 9 מ"מ ו-5.56 מ"מ, אישור כניסה למתחם מערכת "כיפת ברזל" ותיק משימה צה"לי שעסק באבטחת יישובים בגזרת חטיבת עציון. בגין מעשים אלו מואשם תושב נצרת בסדרה של עבירות ביטחוניות חמורות, ובהן ניסיון למגע עם סוכן חוץ, אימונים והדרכה למעשה טרור, החזקת נשק ותחמושת שלא כדין ושיבוש מהלכי משפט.