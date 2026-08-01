חשד לרצח בנתיבות: עבריין בכיר ומוכר נורה למוות

העבריין הבכיר אושר קדושים, כבן 40, נורה הערב (שבת) למוות בנתיבות. פרמדיקים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה אך בהמשך נאלצו לקבוע את מותו. צעיר כבן 29 נפצע באורח קל.

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כוחות משטרת תחנת נתיבות החלו באיסוף ממצאים ובביצוע סריקות לאיתור החשודים המעורבים באירוע.

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א אוריאל כהן סיפר: "הפצוע שכב ברחבת החניה בסמוך לרכבים כשהוא סובל מפציעות בגופו. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות אבל הפציעה שלו הייתה אנושה ובסופן נאלצנו לקבוע את מותו. בסריקות שביצענו בבניינים הסמוכים איתרנו גבר בן 29 בהכרה מלאה עם פציעה בגופו. לאחר טיפול רפואי ראשוני בשטח הוא פונה באמבולנס מד"א להמשך טיפול בבית החולים כשמצבו קל".