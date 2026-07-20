ילדה בת 8 נפצעה קשה באירוע ירי בצפון

ילדה בת 8 נפצעה הערב (ראשון) באורח קשה באירוע ירי ביישוב דיר חנא שבצפון.

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על פי מד"א, בשעה 19:53 התקבל דיווח על פצועה מאירוע אלימות שהובאה למרפאה מקומית ביישוב. חובשים ופראמדיקים העניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה בניידת טיפול נמרץ למרכז הרפואי צפון (פוריה), כשהיא סובלת מפציעות חודרות ומצבה מוגדר קשה ויציב.

חובש מד"א מיחידת האופנועים, איאד סלימאן, וחובש מד"א עלי שחאדה, סיפרו: "כשהגענו למרפאה הביאו אלינו ילדה בת 8 כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות חודרות ומשמעותיות בגופה. הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה מוגדר קשה והיא יציבה".

במקביל, שוטרי משטרת ישראל הוזעקו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות הירי. במשטרה מסרו כי הכוחות מבצעים סריקות לאיתור החשודים וכי הרקע לאירוע הוא פלילי, בעוד נסיבות המקרה עדיין נמצאות בבדיקה.