חשד לאונס קטינה במסיבה בצפון: נבדק חשד לסם אונס, שניים נעצרו

שוטרי מרחב אשר עצרו היום (רביעי) שני חשודים, בגיר וקטין, בחשד לאונס נערה קטינה במהלך מסיבה בצפון הארץ. המעצר מגיע בהמשך לתלונה שהוגשה במוצאי שבת ולחקירה אינטנסיבית שניהלו חוקרי המרחב.

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ל-i24NEWS נודע כי הנערה הגיעה לחגוג באירוע באזור, שבו נכחו גם החשודים, אותם היא מכירה בשמם. על פי עדותה, במהלך המסיבה הוחדר לחזקתה סם אונס. מיד לאחר האירוע דיווחה הנערה לחבריה על שארע ופונתה לקבלת טיפול רפואי ובדיקות בבית החולים, שממנו עדיין ממתינים לקבלת התוצאות הרשמיות.

מטעם המשטרה נמסר כי בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, בכוונתה לבקש מחר מבית המשפט להאריך את מעצרם של השניים. בשל רגישות המקרה והיות המעורבים קטינים, החקירה מתנהלת בדלתיים סגורות.

עו"ד עדי פשקו כץ, המייצגת את הקטינה, מסרה: "ייתכן ומדובר באונס לאחר תכנון מוקדם. החשודים לא דווקא חיפשו אותה ספציפית, אלא חיפשו קורבן - וסם אונס כבר היה ברשותם. אנחנו נדאג לכך שהמשטרה תמצה את הדין עד תום עם המעורבים".