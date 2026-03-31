תושב מבשרת ציון נעצר בחשד שגרם נזק לאנדרטת הלוחם יוסף קירמה ז"ל

תושב מבשרת ציון, בן 53, נעצר היום (שלישי) בחשד שגרם נזק במזיד לאנדרטת ההנצחה של לוחם יס"מ ירושלים, רס"מ יוסף (יוסי) קירמה ז"ל, שנפל בקרב גבורה באוקטובר 2016, בעת שחתר למגע וסיכל פיגוע ירי רצחני בירושלים.

על פי החשד, החשוד ניפץ את האנדרטה עם פטיש ונמלט מהמקום. עם קבלת הדיווח, פתחו שוטרי תחנת הראל בפיקוד מפקד התחנה בסריקות נרחבות, וכאמור תוך זמן קצר הצליחו לעצור אותו ולהעבירו לחקירה. המשטרה עדכנה את המשפחה בדבר השחתת האנדרטה וכן אודות מעצרו המהיר של החשוד.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה פגיעה בערכי הנצחה ובאנדרטאות המנציחות את נופלי כוחות הביטחון אשר הקריבו את חייהם למען ביטחון המדינה", נמסר.