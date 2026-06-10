"קפצתי כדי לא להידרס": גרסתו של מרדכי דוד לסערת הסרטון עם אייל ברקוביץ'

פעיל הימין מרדכי דוד נחקר היום (רביעי) במשטרה תחת אזהרה, בעקבות הסרטון שצילם והעלה לרשתות החברתיות, בו הוא נראה חוסם את רכבו של כדורגלן העבר והפרשן אייל ברקוביץ', שבתגובה האיץ את רכבו תוך כדי שדוד נמצא על מכסה המנוע.

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בחקירתו נשאל דוד כיצד הגיע למצב שבו הוא נמצא על מכסה המנוע של הרכב. לשאלה זו ענה: "הוא נסע ואני קפצתי כדי לא להידרס, הודעתי לברקו שהאוטו חסום למען הדמוקרטיה. הוא נתן גז וניסה לדרוס אותי, בגלל זה ישבתי שם".

בתום החקירה מרדכי דוד שוחרר בתנאים מגבילים, בהם הרחקה מברקוביץ' למשך 15 ימים. גם אייל ברקוביץ' זומן לחקירה במשטרה, שם ייחקר תחת אזהרה בחשד לעבירות תנועה מסכנות חיים. ברקוביץ' צפוי להיחקר בסוף השבוע.

הזימון לחקירה הגיע לאחר הסרטון שצילם מרדכי דוד, בו הוא נראה כשהוא רוכן על מכסה המנוע של רכבו של ברקוביץ' במטרה לחסום אותו. ברקוביץ' לאחר מכן לחץ על דוושת הגז והחל בנסיעה, כשדוד עדיין נמצא על הרכב. בסרטון אחר שתיעד את העימות בין השניים, נראה דוד כשהוא חוטף את הנייד של ברקוביץ' ונכנס לתוך רכבו. במהלך הסרטון נראים השניים כשהם מחליפים דברים ביניהם ברוח טובה.