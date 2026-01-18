"כתב 'הבילד' נודניק": המשטרה חושפת התכתבות - אוריך היה מודע לקיום המסמך הסודי ולהדלפתו

המשטרה חשפה היום (ראשון) במהלך הגשת ערר לבית המשפט המחוזי על ההחלטה שלא להאריך את ההגבלות, התכתבות חדשה בין יונתן אוריך לאלי פלדשטיין, לפיה יועצו של ראש הממשלה נתניהו היה מודע לקיום המסמך הסודי ולהדלפתו.

לפי ההתכתבויות מה-13 באוקטובר 2024 באפליקציית "סיגנל", פלדשטיין כתב לאוריך כי הוא חושב לנצל את זה שכתב "הבילד" בארץ, על מנת שיוכל לדבר איתו על המסמך. אוריך משיב: "תן לחסיד, למה לבזבז על זה את הזמן", ומציין כי הכתב הוא "נודניק".

לפי המשטרה, מההתכתבות ניתן לראות כי בניגוד לטענה של אוריך לפיה מעולם לא ראה ולא שמע על המסמך הסודי - כן היה, ואף שוחח עם פלדשטיין על פרסומו בעיתון "הבילד".

כזכור, בחמישי האחרון דחה בית המשפט את הבקשה להרחיק את יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה, לצד ביטול ההגבלות על ראש הסגל צחי ברוורמן ועומר מנצור בשל "אי-הצגת תשתית ראייתית או עניינת המצדיקה זאת", ולא האריך תנאי שחרורם.

השופט מנחם מזרחי ציין בהחלטתו כי "מסקנתי מכל האמור לעיל היא כי אין הצדקה ראייתית, או עניינית, מידתית ותכליתית, לקבל את שלוש הבקשות כפי שהן", והוסיף כי אין מקום להאריך את התנאים הנוגעים לאיסור יצירת קשר ולאיסור עיסוק שהוטלו על המשיבים.