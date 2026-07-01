שלושה מקרי רצח אירעו הבוקר (רביעי) בתוך פחות משעה. בנתניה הרב עמוס גואטה, ראש ישיבה, נרצח בדקירות בישיבה בעיר, ביגור תושב בסמת טבעון נורה למוות בתוך רכב, ובשפרעם נורה למוות אדם שזהותו לא ידועה למשטרה. מתנהל מצוד אחר החשודים, ועד כה לא בוצעו מעצרים.

אירוע אלימות שהסלים בישיבה ברחוב שמעון בר יוחאי בעיר נתניה, הוביל לדקירה של רב הישיבה, הרב עמוס גואטה בן ה-70, תושב העיר. על פי מד"א, הוא פונה במצב אנוש לבית החולים לניאדו, שם נקבע מותו. שוטרי מרחב שרון פתחו בחקירת האירוע, ומבצעים איסוף ראיות בזירה יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי. החשוד ברצח לא נתפס, ומתנהל אחריו מצוד. הרקע לאירוע פלילי.

חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א מאור בראנץ וחובש מד"א יונתן ינקלביץ, סיפרו: "ראינו את הפצוע כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות דקירה קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

בשפרעם נורה למוות צעיר כבן 24, שזהותו אינה ידועה. שוטרים שהגיעו למקום חוקרים את המקרה, ופועלים לאיתור חשודים ברצח. הרקע לאירוע - פלילי. פרמדיקית מד"א טל שגיא וחובש בכיר במד"א מוחמד סואעד, סיפרו: "ראינו את הפצוע שוכב כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות ירי קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

ביגור, תושב בסמת טבעון כבן 25 נורה למוות ברכב במתחם קניות. פרמדיקים של מד"א קבעו את מותו במקום. כוחות משטרה גדולים ממרחב כרמל ומתחנת נשר החלו באיסוף ממצאים בזירה, הרקע לאירוע מסתמן כפלילי, ונסיבותיו בבדיקה. בשלב זה לא נעצר חשוד במעשה.

חובש בכיר במד"א אלי סאחורי, סיפר: "ראינו גבר כבן 25 כשהוא מחוסר הכרה ברכב וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך הוא סבל מפציעות משמעותיות ונאלצנו לקבוע את מותו".

שבוע מדמם

נזכיר כי אתמול גבר נהרג אחר הצהריים בפיצוץ רכב בקריית חיים שבחיפה. כוחות משטרה הגיעו למקום בעקבות הדיווח על הרכב שעלה באש, מהחקירה עולה כי ככל הנראה מדובר בסכסוך בין עבריינים המזוהים עם משפחות פשע מהחברה הערבית. הפיצוץ בחיפה הוא המקרה השלישי של פיצוץ מכונית בימים האחרונים, כחלק מרצף אירועי אלימות פליליים. ביום ראשון נהרג גבר ונפצע בנו בן ה-6 בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו, וכעבור ארבע שעות נהרג גבר כבן 30 בפיצוץ רכב נוסף בחולון. המפכ"ל קיים ישיבת חירום דחופה בנושא האלימות המשתוללת.