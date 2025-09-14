גנבו רכוש בשווי מיליונים מחברות תקשורת: 4 נעצרו בדרום

מומלצים -

שוטרי מחוז דרום סיכלו אתמול (שבת) כנופיות גנבי תשתית שפגעו בעשרות מתקני תקשורת ברחבי הארץ בשווי המוערך במיליוני שקלים. ארבעה חשודים נעצרו עם רכוש גנוב.

במהלך חקירה סמויה של ימ"ר מחוז דרום, נחשפה פעילות ענפה של כנופיות שגרמו לנזק כבד לחברות התקשורת בישראל. החקירה הובילה אתמול לפעילות מבצעית של בלשי הימ"ר, יחד עם לוחמי חטיבת סה"ר והיחידה האווירית של המשטרה. שתי כנופיות גנבים נתפסו בשעת מעשה, כשביצעו באותו יום בלבד מספר התפרצויות לאתרי תקשורת.

דוברות המשטרה

כנופייה ראשונה נעצרה סמוך לתחנת דלק בקלנסוואה, כשברשותה כלי פריצה וסוללות ליתיום. כנופייה שנייה נעצרה בתחנת דלק בכביש 6, כשברשותה כלי פריצה וסוללות ליתיום. בסך הכול נעצרו ארבעה חשודים, בני 19, 28, 31 ו-43, תושבי הפזורה הבדואית בנגב. החשודים יחד עם הרכוש הועברו לחקירה בימ"ר דרום, והיום יובאו להארכת מעצר בבית המשפט.