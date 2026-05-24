פרסום ראשון: כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד תושבת לוד שמצאה נשק בתיק ברחוב - וסחרה בו תמורת אלף שקלים.

כאמור, האישה מצאה את התיק כשבתוכו אקדח גלוק עם מחסנית ו-14 כדורים, לצד אקדח נוסף שהוסב לירי. במקום לדווח למשטרה - היא החלה לחפש קונים באזור השוק בעיר.

בהמשך, אחד האקדחים נמכר תמורת אלף שקלים בלבד, בעוד האקדח השני עבר בין כמה ידיים. בתום חקירה של תחנת לוד, היום הוגש נגדה כתב אישום.