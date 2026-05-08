כפי שפורסם לראשונה ב-i24NEWS: המשטרה הודיעה הבוקר (שישי) על סיום חקירת פרשת רצח בנימין ימנו זלקה ז"ל בערב יום העצמאות. חומרי החקירה הועברו לפרקליטות עם המלצות להעמדה לדין של החשוד המרכזי יואשם בעבירת רצח בנסיבות מחמירות.

בנוסף, הומלץ להעמיד לדין מספר חשודים נוספים בגין עבירות של רצח בצוותא, לצד עבירות נוספות של חבלה בכוונה מחמירה. כתבי האישום בפרשה יוגשו בתחילת השבוע לבית המשפט המחוזי בלוד.

כאמור, במהלך החקירה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח. חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה.

במשטרה ציינו, כי עם סיום פעולות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הועבר התיק לעיון פרקליטות מחוז מרכז, בצירוף המלצות היחידה החוקרת להעמדה לדין בעבירות חמורות נגד החשודים, בין היתר בעבירות שבוצעו בצוותא.

כזכור, ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה אמש ב"מהדורה המרכזית" עם אורי קואל כי הסתיימה חקירת הרצח וכתבי אישום יוגש לבית המשפט לנוער כבר ביום ראשון, נגד 16 מתוך 19 החשודים בגין מעורבות ברצח. בשלב זה, ישנה הבנה כי שלושת החשודים הנוספים לא היו קשורים באופן ישיר לרצח אלא רק בצורה עקיפה יותר.