רום ברסלבסקי נחקר אחרי התקיפה: "האירוע המזעזע בחיי"

שורד השבי רום ברסלבסקי הגיע הבוקר (רביעי) לחקירה אחרי שהותקף במועדון בת"א בשבת האחרונה. "אני מבקש מאנשים להפסיק לכתוש אותי ברשת. אני זה שהותקף, אני זה שקיבל בוקסים לפנים מאדם שיכור ומסומם שלא שולט בעצמו. זה האירוע הכי מזעזע שקרה לי בחיים, לא חשבתי שזה יקרה פה, בתוך המדינה שלי", אמר בזעם.

נזכיר כי ברסלבסקי הותקף ע"י בן זוגה של הזמרת נסרין קדרי במהלך בילוי במועדון HIVE בשדרות רוטשילד בת"א. החשוד בתקיפה, דיוויד זיטון, שוחרר ביום שני למעצר בית של חמישה ימים. בסעיפי החשדות ישנם תקיפה הגורמת חבלה של ממש ותקיפה סתם.

הזמרת שוחחה עם רום אחרי התקיפה. בין היתר התנצלה בפניו ואמרה כי היא יכולה להביא את בן זוגה אישית אל ביתו של ברסלבסקי על מנת שיתנצל. רום הטיח בה: "החבר שלך 'התופעה הזו' צועק עליי: 'זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה'", וציין כי קיבל ממנו בוקס לפנים.

נסרין אף טענה בשיחה כי שורד השבי היה תחת השפעת אלכוהול במהלך האירוע, הוא שלל זאת והשיב: "אסור לי לשתות וכלום בגלל הפוסט טראומה, אני 'סאחי'". הזמרת לא עצרה ואמרה לו: "אתה רוצה בעיות? נתחיל בעיות. יאללה בלאגן, זה חסר לך אחרי מה שהיה לך בחיים?".