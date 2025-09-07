שוטר נורה במהלך מרדף אחר חשודים במעלה עירון - ונפצע קשה

מומלצים -

דוברות המשטרה עדכנה הערב (ראשון) כי שוטר נפצע קשה לאחר שנורה במהלך פעילות מבצעית במרדף אחר טרקטורון עם חשודים בשטח פתוח סמוך למעלה עירון. במהלך המרדף נפתחה אש מכיוון הטרקטורון לעבר בלשי המשטרה.

השוטר נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי. כוחות משטרה גדולים נמצאים כעת בזירה ומבצעים סריקות נרחבות לאיתור החשודים.

במשטרה מדגישים כי פרטים נוספים יימסרו בהמשך.