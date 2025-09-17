פרסום ראשון: האח החשוד ברצח אחיו הודה ושיחזר

מומלצים -

יומיים אחרי שאחיו נדקר למוות בשרון, האח החשוד, בן 24, הודה היום (רביעי) במעשה וביצע שחזור מול חוקרי המשטרה.

בחקירתו טען להגנה עצמית וסיפר כי האירוע החל בפרוץ ויכוח בינו לבין אחיו, במהלך בו קילל אותו, דרש שיעזוב את הבית ואף זרק לעברו אבנים. עם זאת, הוא הודה כי דקר אותו בסכין - לטענתו דקירה אחת בלבד. הסכין בה בוצעה הדקירה טרם אותרה.

בדיקת כשירות פסיכיאטרית קבעה כי החשוד כשיר למעצר, אינו במצב פסיכוטי ואינו אובדני, ומסוגל לעמוד בהליך המשפטי. בהתאם לכך, מעצרו הוארך עד יום ראשון.

הרקע למקרה: תושב כפר קאסם בן 20 נדקר ביום שני למוות על ידי אחיו, במסגרת סכסוך משפחתי. הצעיר נפצע אנושות ופונה לבית החולים, שם נקבע מותו.

דוברות המשטרה

האח החשוד נמלט לאחר המעשה אך נתפס במהרה על ידי שוטרי תחנת קאסם, שהחלו בחקירה ואיסוף ממצאים בזירה. מחר הוא יובא לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה.