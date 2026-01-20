יממה אחרי חשיפת ההקלטה הבלעדית של שיחת הטלפון הטעונה בין נסרין קדרי לרום ברסלבסקי - הרשתות גועשות והתגובות לא מפסיקות לזרום. זו לא התנצלות שקטה, אלא שיחה טעונה, רגשית, עם חילופי האשמות ואיומים מרומזים. הערב (שלישי) במהדורה המרכזית, הביאה ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש קטעים נוספים מהשיחה.

קדרי, שרק שעות לפני האירוע מילאה את היכל מנורה, סופגת ביקורת חריפה וקריאות להחרימה מאז פרסום ההקלטות, אמש היא שיתפה עם עוקבי האינסטגרם שלה התנצלות. עד לחשיפת ההקלטות - במשטרה לא ראו צורך לזמן את קדרי. כעת, בוחנים החוקרים את תוכן הדברים. דיוויד זייטון שוחרר אתמול למעצר בית, לאחר שבית משפט השלום בתל אביב דחה את בקשת המשטרה להאריך את מעצרו.

נסרין: "שמעתי מה קרה, יואו, אני מה זה מצטערת, אתה לא מבין… אמרו לי שקרתה איזו תקרית, אני מה זה מצטערת".

רום: "התקרית היא שגם את היית שם ואמרת 'תביאו את רום שייכנס'. אני הקשבתי לך. ואז אני נתקל בחבר שלך…". מאוחר יותר, ברסלבסקי מטיח בקדרי: "היא ידעה, היא אישרה, ובכל זאת זה נגמר באלימות".

נסרין: "כשאתה אומר 'חבר שלך תקף אותי'. אני לא הייתי שם. לא הייתי בסיטואציה. אין לי מושג מה קרה".

רום: "את היית שם. את ידעת שלא מכניסים אותי, ועדיין העברת את זה".

נסרין: "אמרתי תכניסו אותו ואז הלכתי. אין לי מושג על מה אתה מדבר".

רום: "והפאקינג חבר שלך תקף אותי. מי תוקף חטוף?".

נסרין: "אם אתה רוצה לעשות בלגן ואני אעשה בלגן וכולנו נעשה בלגן - לא נצא מזה. אם אתה רוצה להרוס לי את החיים ואת הקריירה אין לי בעיה".

רום: "לא עושים דברים כאלה. לא תוקפים אנשים עם פוסט טראומה".

בהמשך, ברסלבסקי מדבר על המחיר הרגשי שבאלימות כלפי שורד שבי. קדרי מדברת על ילדים, קריירה והמחיר הציבורי.

נסרין: "גם אתה היית בהשפעת אלכוהול… כולנו שתינו".

רום: "אסור לי לשתות אלכוהול בגלל הפוסט טראומה. הייתי סאחי כל הערב".

נסרין: "יש מצלמות ויש הוכחות שם. אתה רוצה בלגן? יאללה בוא בלגן. לא חסר לך צרות בחיים?".