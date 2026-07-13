בעל מספרה בחיפה נעצר בחשד לפגיעה בפרטיות, לאחר שעל פי החשד התקין מצלמה נסתרת בחדר שבו ניתנים גם טיפולי לייזר לנשים, כך מפרסמת היום (שני) ראש דסק הפלילים לי עייש.

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ל-i24NEWS נוגע כי החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהוגשה למשטרה לפני מספר ימים. חוקרי המשטרה הגיעו לעסק, תפסו את המצלמות ואת מערכת ההקלטה ועצרו את בעל המקום, שנחקר ומסר גרסה.

הוא טען כי המצלמה הותקנה בחדר לפני מספר שנים, כששימש לטיפולים אחרים - פדיקור וציפורניים, וכי רק לאחרונה מתבצעים בחדר טיפולי לייזר. לדברי הבעלים, מדובר בטעות שהמצלמה לא הוסרה, ולא בניסיון לפגוע בפרטיות של הלקוחות.

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בחמישה ימים, ולמרות שבית המשפט קבע כי קיים חשד סביר, הוא הורה לשחררו למעצר בית בתנאים מגבילים.