המשטרה הציגה תיעודי ראווה בה עצרה חשודים ב"חתונת החמושים" בשפרעם, בהם החתן, בעל האולם ואת האדם המאובטח - אך אף אחד מהחמושים לא נעצר. כך דיווח הערב (שני) הפרשן לענייני משטרה משה שטיינמץ. בית המשפט שחרר את השלושה.

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החשוד הראשון, הגבר שאובטח על ידי החמושים, שתק בחקירתו. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשבעה ימים. בית המשפט אמר כי "עוצמת החשד נמוכה". החתן, חשוד בקשירת קשר ונשיאת נשק. בית המשפט אמר כי ישנו חשד סביר נגדו אך "עוצמתו נמוכה ולא מצדיק מעצר".

ביחס לבעל האולם שנעצר, בחשד לקשירת קשר וניהול עסק ללא רישיון, אמרה נציגת המשטרה לבית המשפט כי היא "לא יודעת אם הוא נכח באירוע". גם כאן השיב בית המשפט כי ספק אם קיים חשד סביר, ואף אם כן, עוצמתו נמוכה.

השר בן גביר, שפרסם את תיעוד מעצר החתן, בעל האולם והמאובטח, אמר כי "הפושעים שחגגו עם נשקים שלופים חשבו שהמשטרה לא תגיע אליהם, וטעו", על אף שבפועל אף חמוש לא נעצר.

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עו"ד זוהר ארבל המייצג את אחד החשודים: "פעם נוספת המשטרה מבצעת מעצרים רועשים, אך מגישה לבית המשפט כותרות במקום ראיות. בית המשפט קיבל את טענותינו ושחרר את מרשי ממעצר".