מזעזע: תלמידי חטיבה בנתניה יצרו סרטון פורנוגרפי מזויף של מורתם

אירוע חמור של הטרדה ופגיעה בפרטיות בחטיבת ביניים בנתניה: מספר תלמידים - בני 14 בלבד - יצרו והפיצו סרטון פורנוגרפי מזויף שבו מופיעה מורתם, על פי התלונה שהוגשה בתחילת חודש אפריל. התלמידים השתמשו בטכנולוגיית עריכה כדי לשבץ את פניה של המורה על גוף שאינו שלה, והפיצו את התוצאה הפוגענית בקבוצות וואטסאפ וברשת האינסטגרם. המורה, שגילתה על קיומו של הסרטון לאחר שהפך לוויראלי בקרב תלמידי בית הספר, פנתה מיידית למשטרה כדי לעצור את הפצתו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

עם קבלת התלונה, פתחו שוטרי תחנת נתניה בחקירה במסגרתה עוכבו לחקירה מספר קטינים המעורבים בפרשה. על פי החשד, חלק מהתלמידים לקחו חלק פעיל בהפצת הסרטון ברשתות השונות, בעוד אחד מהם חשוד ביצירתו בפועל. החשוד המרכזי ביצירת הסרטון שוחרר בתנאים מגבילים לאחר חקירתו, והמשטרה ממשיכה לפעול לאיסוף ראיות על היקף החשיפה של התיעוד והמעורבים הנוספים.

האירוע מעורר זעזוע במערכת החינוך ומדגיש שוב את הסכנות הטמונות בשימוש פלילי בטכנולוגיה בקרב בני נוער. בימים הקרובים צפויים חוקרי המשטרה לגבות עדויות נוספות מתלמידים ומאנשי צוות בבית הספר.