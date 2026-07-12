6 נעצרו בחשד למעורבות ברצח בן 19 בשכונת נחלאות בירושלים

בתום מצוד לילי, שישה חשודים נעצרו הלילה (בין שבת לראשון) בחשד למעורבות ברצח בן ה-19 בשכונת נחלאות בירושלים אמש.

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מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, קיים הערכת מצב מיוחדת בזירה, והנחה על הפעלת כלל האמצעים הנדרשים לאיתור ומעצר המעורבים. במהלך הלילה, בתום מצוד ופעולות חקירה מהירות שניהלו חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב ציון, בשילוב כוחות מחוז ירושלים, אותרו ונעצרו 6 חשודים בחשד למעורבות באירוע.

החשודים הועברו לחקירה ביחידה החוקרת, ובהמשך היום יובאו לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים.

אמש נקבע מותו של צעיר בן 19 שנדקר בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. כוחות מד"א ורפואה שהגיעו לזירה מצאו את הצעיר עם פציעות חודרות קשות, והוא פונה לבית החולים שערי צדק, שם נקבע מותו.

חובש בכיר במד"א שלמה קלמן וחובש מד"א ינון אייזנברג סיפרו: "ראינו את הצעיר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו". המשטרה פתחה בחקירת חשד לרצח ובמצוד אחר מעורבים בקטטה.