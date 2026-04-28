ראש מועצה מכהן בצפון עוכב לחקירה בחשד לעבירות שוחד

ראש מועצה מכהן בצפון הארץ עוכב הבוקר (שלישי) לחקירה בחשד לעבירות שוחד. בנוסף, חמישה חשודים נעצרו וארבעה נוספים עוכבו לחקירה לאחר שהמשטרה פשטה על מספר רשויות מקומיות בצפון, בין העצורים - עובדים בלפחות שלוש מועצות נוספות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 התנהלה חקירה סמויה בנוגע לחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, עבירות הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ. הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם המבצע המשטרתי.

חומרי החקירה מצביעים על קשרי שוחד בין ספקי שירות מתחום המיחשוב לבעלי תפקידים בכירים ברשויות, ובכלל זה מתן טובות הנאה לעובדי ציבור ברשויות, בתמורה לזכיה במכרזים ובקבלת עבודה. עוד עולה מהחקירה כי הצדדים פעלו בצוותא על מנת להוציא במרמה כספי ציבור.

i24NEWS

החקירה הסמויה התנהלה בשת"פ עם רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומלווה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב- מיסוי וכלכלה. בהתאם לצורכי החקירה, החשודים יובאו בהמשך היום להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.