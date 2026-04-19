חטפו גבר לדירת מסתור - ודרשו תמורתו כופר: 11 חשודים נעצרו בנגב

בסוף השבוע האחרון סיכלה משטרת ישראל אירוע חטיפה שהחל בחיפה והסתיים בפשיטה לילית בלב הנגב. חקירת האירוע נפתחה ביחידה המרכזית של מחוז חוף בסוף השבוע, לאחר שהתקבל דיווח על תושב חיפה שנחטף על ידי מספר חשודים והועבר לדירת מסתור באזור הנגב. על פי החשד, הרקע למעשה הוא סכסוך כספי וחובות שהתגלעו בין הצדדים, כאשר החוטפים דרשו תשלום כופר תמורת שחרורו של הגבר.

עם קבלת המידע, הורה מפקד מחוז חוף, ניצב יחיאל בוהדנה, על הקמת חפ"ק ייעודי לניהול המבצע. בחקירה ובפעילות המבצעית השתתפו כוחות רבים ממחוזות חוף, דרום וש"י, בהם מסתערבי מג"ב, יחידת המשא ומתן, היחידה האווירית ובלשי היחידות המרכזיות. הכוחות קיימו הערכות מצב משותפות ופעלו לגיבוש מודיעין מדויק לצורך איתור הקורבן ומעצר המעורבים.

במהלך הלילה שוחרר הקורבן על ידי חוטפיו. מסתערבי מג"ב דרום פשטו על דירת המסתור שבה הוחזק. במהלך הפעילות נעצרו 11 חשודים אשר שהו במקום ושימשו כ"שומרים" על הקורבן בזמן החזקתו. כלל העצורים הועברו לחקירה במשרדי ימ"ר חוף לבדיקת נסיבות האירוע.

בהתאם להתקדמות החקירה, הובאו החשודים בפני בית המשפט, אשר נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של שבעה מהם עד לתאריך 23.4.26. ארבעה חשודים נוספים, קטינים, שוחררו בתנאים מגבילים ובכפוף לערבויות. החקירה בפרשה נמשכת.