"תהיי מיכל סלה הבאה": גבר נאשם באיומים על אשתו

כתב אישום חמור הוגש היום (רביעי) נגד תושב השומרון בן 52, בגין איומים והפרת הוראה חוקית, לאחר שאיים על חייה של אשתו תוך שימוש בשמה של מיכל סלה ז"ל.

האירוע התרחש כאשר הנאשם הגיע לבית אשתו בניגוד לצו הרחקה שתלוי ועומד נגדו. על פי עובדות כתב האישום, הגבר האזין בסתר לשיחה שקיימה האישה עם בנה, ובה שיתפה כי היא שוקלת לפנות ל"פורום מיכל סלה" במטרה לאמץ כלב הגנה – מיזם המיועד לנשים מאוימות. בתגובה, התפרץ הנאשם ואמר לה: "את תהיי הכתובת הבאה כמו מיכל סלה".

מדובר באדם בעל עבר פלילי מכביד הכולל עבירות דומות של אלימות במשפחה, בגינן אף ריצה עונשי מאסר בפועל בעבר. במקביל להגשת כתב האישום, הגישה המשטרה בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

"פורום מיכל סלה" הוקם לאחר רצח מיכל סלה באוקטובר 2019 על ידי בן זוגה, אלירן מלול. אחד הפרויקטים המרכזיים של הפורום הוא "כלבי מיכל סלה", המעניק כלבי הגנה לנשים הנמצאות בסיכון גבוה, מתוך הבנה שנוכחות הכלב מהווה הרתעה פיזית וביטחון פסיכולוגי. לפי ארגוני הסיוע, איומים המזכירים מקרי רצח מהעבר נחשבים ל"תמרור אזהרה אדום" המחייב התערבות מיידית של רשויות החוק.