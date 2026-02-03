המוות של שריף חדיד בכביש 6: חייל צה"ל יואשם ברצח

הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה הבוקר (שלישי) נגד החייל החשוד ברצח שריף מופק חדיד באירוע הירי בכביש 6 לפני כחודש. מופק חדיד, בן 26 מדליית אל כרמל, נורה למוות לאחר ויכוח עם החשוד ועם אחיו, סמוך למחלף עין תות. תוך דקות ספורות שלף החשוד את נישקו האישי, דרך וירה. אמיר, אחיו של הקורבן, המשיך בנסיעה כמה קילומטרים בזמן שמצבו של שריף התדרדר, עד שלבסוף מת מפצעיו.

עם הגעת כוחות למקום, נעצר החשוד, בשנות ה-20 לחייו, ובנוסף נתפס הנשק שעימו ביצע את הירי כך על פי החשד.

חוקרי היחידה המרכזית של מרחב מנשה החלו באיסוף ממצאים וראיות ועם התקדמות החקירה עלה כי הרקע לאירוע הינו סכסוך בכביש שהחל בין הצדדים מוקדם יותר לאירוע. כאמור, החשוד נעצר ונכלא ומעצרו הוארך מעת לעת על ידי בית המשפט.

היום, עם סיום כלל פעולות החקירה הצליחה היחידה המרכזית במרחב מנשה לגבש תשתית ראייתית כנגדו והיום הוגשה כנגדו הצהרת תובע באמצעות פרקליטות חיפה ובהמשך צפוי כתב אישום ובקשת מעצר עד לתום ההליכים בעבירת רצח.