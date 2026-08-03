התפתחות נרשמה בחקירת רצח העבריין הבכיר אושר קדושים בנתיבות. הערב (שני) פורסם תיעוד ממצלמות האבטחה שבו נראה המתנקש יורה 13 כדורים בקדושים ולאחר מכן נמלט מהמקום.

למרות התיעוד המפורט, ליחידה החוקרת ישנה בעיה מרכזית, כפי שדיווחה ראש דסק פלילים לי עייש במהדורה המרכזית: "במשטרה מוסיף להתחזק החשד שאותו מתנקש פשוט נמלט מישראל זמן קצר לאחר החיסול הזה, קרי הוא כבר לא נמצא בגבולות ישראל, הוא נמלט לחו"ל".

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ממצאי החקירה הראשוניים מעלים כי מדובר ברצח שתוכנן מראש, ובמשטרה לא שוללים את האפשרות כי מדובר באירוע "כיפה אדומה". בינתיים נעצר חשוד במעורבות ברצח, תושב נתיבות בשנות ה-40 לחייו ובעל קיוסק, אשר טוען בחקירתו: "אין לי שום מעורבות".

החשוד סיפר לחוקרים כי נפגש עם קדושים לסגור עסקה למכירת אלכוהול, ובזמן הזה הגיע היורה וביצע את החיסול. החשוד הודה כי שוחח עם היורה לפני ואחרי האירוע, אך טען: "לא ידעתי שום דבר ולא יכולתי לדעת מה הוא מתכנן".

הרצח התרחש במוצאי שבת, כאשר קדושים, כבן 40, נורה למוות ברחבת חניה סמוך לרכבים. פראמדיקים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה אך נאלצו לקבוע את מותו במקום, בעוד אזרח מולדובה כבן 29 שעבר במקום במקרה נפצע באורח קל. במקביל, כפי שפורסם היום לראשונה, בית המשפט דחה באופן חריג את בקשת הפרקליטות ולא ביצע נתיחה לגופה, וגופתו של קדושים שוחררה הבוקר.