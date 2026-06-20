פרסום ראשון: ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, ניצב אלונה שושן, נשלחה בשבוע שעבר למעצר בית, זאת בנוסף ל-15 ימי ההרחקה שנגזרו עליה מפעילות במשטרה. ל-i24NEWS נודע כי כעת היא חשודה גם בהשמדת ראיה. גם בנה של הקצינה הבכירה נחקר ברשות התחרות.

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שושן - החשודה שהקליטה את תנ"צ ליאור אבודרהם, עד התביעה בתיק נגד מקורבה נציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי - העבירה לחוקרי רשות התחרות את הקבצים שהקליטה של אבודרהם. אך, היא סירבה למסור את מכשיר ההקלטה עצמו - ומכאן עלה נגדה החשד של השמדת ראיה. שושן טענה שהעבירה את המכשיר לבנה - וזה נחקר גם.

ביום חמישי האחרון פרסמנו לראשונה כי במשטרה מעריכים שניצב אלונה שושן תסיים את דרכה בארגון לאחר שהורחקה ל-15 ימים, בתום החקירה בחשד להטרדת עד.

כזכור, נציב שב"ס קובי יעקובי נחקר באזהרה בחשד לעבירת הטרדת עד. על פי החשד המיוחס לו, הוא תכנן, יחד עם ראש אגף משאבי אנוש, ניצב אלונה שושן, להקליט את העד נגדו מדבר על קשרים פסולים של ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרהם, עם בכירות מח"ש.