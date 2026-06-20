פרסום ראשון: ניצב אלונה שושן החשודה בהטרדת עד - נשלחה למעצר בית

ראש אגף משאבי אנוש במשטרה - החשודה שהקליטה את עד התביעה בתיק נגד מקורבה קובי יעקובי - נשלחה למעצר בית • כעת עלה נגדה חשד להשמדת ראיה, לאחר שסירבה למסור לחוקרים את מכשיר ההקלטה

אבישי גרינצייגמשה שטיינמץ ■ אבישי גרינצייגמשה שטיינמץ
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ראש מחלקת משאבי אנוש במשטרה, ניצב אלונה שושן
ראש מחלקת משאבי אנוש במשטרה, ניצב אלונה שושן--

פרסום ראשון: ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, ניצב אלונה שושן, נשלחה בשבוע שעבר למעצר בית, זאת בנוסף ל-15 ימי ההרחקה שנגזרו עליה מפעילות במשטרה. ל-i24NEWS נודע כי כעת היא חשודה גם בהשמדת ראיה. גם בנה של הקצינה הבכירה נחקר ברשות התחרות.

ניצב אלונה שושן החשודה בהטרדת עד - נשלחה למעצר בית
ניצב אלונה שושן החשודה בהטרדת עד - נשלחה למעצר בית

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שושן - החשודה שהקליטה את תנ"צ ליאור אבודרהם, עד התביעה בתיק נגד מקורבה נציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי - העבירה לחוקרי רשות התחרות את הקבצים שהקליטה של אבודרהם. אך, היא סירבה למסור את מכשיר ההקלטה עצמו - ומכאן עלה נגדה החשד של השמדת ראיה. שושן טענה שהעבירה את המכשיר לבנה - וזה נחקר גם.

ביום חמישי האחרון פרסמנו לראשונה כי במשטרה מעריכים שניצב אלונה שושן תסיים את דרכה בארגון לאחר שהורחקה ל-15 ימים, בתום החקירה בחשד להטרדת עד.

ניצב אלונה שושן הורחקה מהמשטרה בתום חקירה בחשד להטרדת עד, במשטרה מעריכים כי זהו סוף דרכה
ניצב אלונה שושן הורחקה מהמשטרה בתום חקירה בחשד להטרדת עד, במשטרה מעריכים כי זהו סוף דרכה

כזכור, נציב שב"ס קובי יעקובי נחקר באזהרה בחשד לעבירת הטרדת עד. על פי החשד המיוחס לו, הוא תכנן, יחד עם ראש אגף משאבי אנוש, ניצב אלונה שושן, להקליט את העד נגדו מדבר על קשרים פסולים של ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרהם, עם בכירות מח"ש.

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