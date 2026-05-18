‏התפתחות בפרשיית סחר בסמים בהיקפים גדולים והלבנת הון, במסווה חוות גידול קנאביס לגיטימית: הבוקר (שני) נעצר באילת חבר בארגון פשיעה ממרכז הארץ, בן 38 מראשון לציון, בחשד שעמד בראש הרשת שגלגלה מיליוני שקלים. המעצר בוצע בזמן שהחשוד שהה בבית מלון בעיר. בנוסף נעצרו שני חשודים נוספים.

מעצר מקרי לפני כחצי שנה במחסום א-זעים שליד ירושלים, שבו נתפס רכב מסחרי מלא בקנאביס, הוביל בהמשך לפשיטה על חוות גידול בבקעת הירדן ולחשיפת רשת הסחר ארצית.

על פי החשד, העצורים עשו שימוש בחוות גידול חוקיות לקנאביס רפואי לצורך הוצאת חומרים החשודים כסם והפצתם בהיקפים גדולים ברחבי הארץ, תוך ניצול פעילותן החוקית של החוות להסוואת פעילות עבריינית. עוד עולה מהחקירה כי על פי החשד בוצעו עבירות הלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, ובמסגרת ההליך צפוי חילוט רכוש וכספים בהיקף של מיליוני שקלים.

דוברות המשטרה

במסגרת חקירה רחבת היקף, השוטרים פשטו לפני כחודש על חוות הגידול שבתחומי יהודה ושומרון, ופעילותה הופסקה בצו. מעצרם של שלושת החשודים בוצע במסגרת פעילות מבצעית של בלשי התחנה, לאחר התפתחות משמעותית בחקירה וגיבוש תשתית ראייתית הקושרת אותם, על פי החשד, לניהול מנגנון הסחר וההפצה של הרשת. החשודים הועברו לחקירה בתחנת שלם, שבסיומה יובאו לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם.