בעטו והכו אותו בפניו: כתב אישום נגד הנערים שתקפו את סדרן הקולנוע ברחובות

כתב אישום הוגש אתמול (שלישי) נגד ארבעה קטינים תושבי המרכז, בגין תקיפת סדרן באולם קולנוע ברחובות באמצע החודש שעבר. לצד כתב האישום, המייחס לארבעה עבירות של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות והסגת גבול פלילית, הוגשה גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.

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על פי כתב האישום, שהוגש על ידי יחידת התביעות המשטרתית של מחוז מרכז, הארבעה נכנסו לאולם הקולנוע מבלי שרכשו כרטיסים ועישנו סיגריות אלקטרוניות במהלך הקרנת הסרט, תוך הפרעה לצופים. סדרן הקולנוע, צעיר בן 19 מרחובות, ביקש מהם להפסיק לעשן ולעזוב את המקום. בתגובה לדבריו, הארבעה תקפו אותו באלימות, בעטו בו והכו אותו בפניו ובגופו.

כתוצאה מכך, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים קפלן בעיר, כשהוא סובל מחבלות קשות בפניו, שטף דם בעינו, שבר באף, דימום מהאף שהצריך תפירה וחבלות נוספות בפיו.