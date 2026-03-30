חיפש עבודה - והתחיל לרגל עבור איראן: כתב אישום נגד צעיר מאילת

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד עלי גאבר, תושב אילת בן 23, בגין קיום קשר עם גורם שפעל מטעם המודיעין האיראני וביצוע עבורו משימות בתמורה לתשלום.

על פי כתב האישום, גאבר יצר קשר עם סוכן חוץ באמצעות אפליקציית טלגרם לאחר שחיפש עבודה, והחל לבצע עבורו משימות שונות בתמורה לתשלום שהועבר באמצעות פלטפורמות דיגיטליות שונות.

בממצאי החקירה, שנוהלה על ידי שב"כ וימ"ר ירושלים במשטרה, עלה בין היתר שגאבר צילם אזורים שונים באזור אילת, ובהם כיכר תנועה, תיעוד מתוך בסיס חיל האוויר בעובדה שבו עבד, וכן סרטונים של הדרך מהבסיס. בנוסף, התבקש לצלם תשתיות רגישות, לרבות מיקומים ביטחוניים ובתי מגורים, תוך קבלת הנחיות מבצעיות מפורטות שנועדו להסוות את פעילותו.

בתמורה לביצוע המשימות קיבל גאבר סכומי כסף של מאות דולרים בלבד, שהועברו אליו באמצעות PayPal וארנקים דיגיטליים. עוד עולה כי בשלב מסוים חשד גאבר כי מדובר בגורם הפועל מטעם איראן, אך למרות זאת המשיך בקשר עם הסוכן וביצע עבורו משימות נוספות בתמורה לכסף.

כתב האישום מייחס לגאבר עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב שעלולה להיות לתועלתו. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו של גאבר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.