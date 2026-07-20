תיעוד בלעדי: מעצר החשודים בגרימת שריפת הענק בשומרון - "אנחנו בכלל לא מעשנים"

תיעוד בלעדי: כוחות ביטחון משולבים, בהם מסתערבי מג"ב איו"ש, שוטרי מחוז ש"י וכוחות צה"ל, פשטו הלילה (בין ראשון לשני) על בתי חשודים בכפר קדום ועצרו שני אחים המשמשים כקצינים במשטרה הפלסטינית.

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המעצר בוצע בעקבות הכוונה מודיעינית, לאחר שחוקרי המשטרה עברו במשך שעות ארוכות על עשרות סרטוני אבטחה. המאמץ החקירתי התמקד בניסיון לאתר את הרכב שממנו, על פי החשד, הושלך בדל הסיגריה שהוביל לפריצת שריפת הענק. החשד התגבש כאשר החוקרים זיהו רכב מסוים, שהיה היחיד שנע עם חלון פתוח בתוך טווח הזמן הרלוונטי לפרוץ הדליקה.

העצורים נחקרו במשך שעות ארוכות במשרדי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ש"י, שם הכחישו בתוקף כל מעורבות באירוע, ורשויות החוק החליטו בשלב זה למצות פעולות חקירה נוספות לפני שיובאו להארכת מעצר. השאלה המרכזית שעומדת כעת לפתחם של החוקרים היא האם מדובר בפיגוע הצתה מכוון, או שמא ברשלנות חמורה של נוסעי הרכב, כשאחד האחים הוא קצין בכיר במנגנונים.

המעצר הלילה מגיע כיומיים לאחר שצוותי כיבוי מרחבי הארץ, בשיתוף המשטרה וצה"ל, הצליחו להשיג שליטה על האש בחוות גלעד רק לאחר יותר מחמש שעות של מאבק בלהבות. השריפה הקשה הותירה נזק כבד באזור כאשר 13 בתים, מוסך, מחסן עצים ומספר כלי רכב עלו באש, ואף משאית כיבוי נפגעה.

חוקרי השריפות של מחוז יו"ש אישרו אז כי המסקנה הראשונית היא שהשריפה נגרמה ממוקד אחד כתוצאה מזריקה של בדל סיגריה לצידי הדרך, אירוע שבמהלכו נפצעו גם שני כבאים באורח בינוני וקל.