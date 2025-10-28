מעצר הדוגמנית החשודה במעורבות ברצח הוארך ב-8 ימים

בית משפט השלום בפתח תקווה האריך היום (שלישי) בשמונה ימים את מעצרה של הדוגמנית החשודה ברצח, והיא תישאר במעצר על ליום שלישי, 4 בנובמבר. דקות לפני תחילת הדיון, היא פיטרה את עורכי דינה יוסי פריינטי ואורי נחמיאס ומיוצגת כעת על ידי הסניגוריה הציבורית.

השופט הודיע כי צו איסור הפרסום על שמה של הדוגמנית יישאר בתוקף עד ליום ראשון בשעות הצהריים. במקביל הכריע כי צו איסור הפרסום על שמו של החשוד השני בפרשה יוסר. החשוד הוא דוד קריכלי, שטען טרם הדיון: "אני חף מפשע".

בהחלטת השופט על הצו נכתב: "לא מצאתי נסיבות אישיות יוצאות דופן להצדיק החלטה מסוג זה על החשוד ומכאן שצו איסור הפרסום על שמו תמונתו ופרטיו המזהים של חשוד זה בטל והדיון יתקיים שלא בדלתיים סגורות".

אתמול ישבה הדוגמנית לריאיון בלעדי ל-i24NEWS, בו סיפרה את שאירע מנקודת מבטה. היא הכחישה כל קשר לפרטים: "קשה לי. אני לא עשיתי כלום, אני אפילו לא הייתי מעורבת". עוד אמרה שהיא לא זוכרת את האירוע: "אני חייבת להיזכר, זה פשוט נמחק לי מהמוח, כאילו מהטראומה".

נזכיר כי לפני מספר ימים, הותר לפרסום כי הדוגמנית, בשנות ה-30 לחייה, ושלושה מעורבים נוספים נעצרו לפני כשבוע וחצי, בחשד לרצח של שלום ניסים בדירה בפתח תקווה. מפרטי המקרה עולה שהאירוע תחילה סווג כהתאבדות, אך עם קבלת הממצאים הראשונים של נתיחת גופת המנוח, עלה חשד לרצח כאשר נמצאו עליה סימני אלימות ודקירה. במשטרה חושדים שהחשודים תכננו את הרצח מראש.