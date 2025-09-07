החשד נגד מר ישראל לשעבר: סחר בסמים - בשווי מיליוני שקלים

מומלצים -

החשד לסחר בקוקאין על ידי גננת ומר ישראל לשעבר: במשטרה טוענים היום (ראשון) כי לירוי בן שושן, מעורב בסחר בסמים בהיקף של מיליוני שקלים, זאת בין היתר על בסיס הקלטות שהושגו ממצלמת הרכב שלו, בהם הוא תועד משוחח על כך שהוא מייבא ומייצר סמים - ומפיץ אותם ברחבי הארץ.

בחשבון הבנק של בן שושן, מר ישראל לשעבר, אותרו כחצי מיליון שקלים. במשטרה בודקים את מקור הכסף. כזכור, הוא טען שהקוקאין שנמצא ברכבו נזרק לתוכו, ואף עורך דינו טען כי הוא "לכל היותר קליינט". במשטרה טוענים כי גם החשדות כלפי הגננת בגן הילדים, ליאור דור, התחזקו בשבוע האחרון, וכי היא עסקה במכירה והפצה של סמים במשך תקופה.

הפרשה נחשפה ביום שלישי האחרון, לאחר שהמשטרה הודיעה כי בלשי היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ירושלים עצרו את השניים, לאחר לאחר שעוררו את חשדם של השוטרים. בבדיקת רכבם נתפסו כ-500 גרם קוקאין ואלפי שקלים במזומן. בפשיטה שנערכה על ביתה של הסייעת נמצאו 1.25 גרם קוקאין, משקל דיגיטלי, וכרטיסי ביקור הקשורים לקבוצת סמים בטלגרם.

סנגורו של מר ישראל לשעבר, לירוי בן שושן, טען אז כי למשטרה אין אינדקציה ודאית שמדובר בקוקאין. ברשותו אותרו ם שני טלפונים, אותם סרב לפתוח בטענה כי ניהל שני משרדי עורכי דין - ובהם יש חומרים החוסים תחת חיסיון עורך דין-לקוח.