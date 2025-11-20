לאחר משיכת הכסף האיראני: תיעוד בלעדי של החייל החשוד בריגול

רפאל ראובני בן ה-21 מבאר שבע, המשרת בבסיס רגיש של חיל האוויר, נעצר בחשד לריגול למען איראן. הוא מואשם בכך שבמשך שבועות ביצע שורת משימות עבור סוכן איראני שפעל מולו דרך הטלגרם. ראש דסק הפלילים לי עייש חשפה תיעוד בלעדי של ראובני, כשהוא נמצא בצ'יינג' בבאר שבע - ומושך את התשלום שקיבל מהמפעיל האיראני.

