רצח דסטאו צקול בבאר שבע: נעצר חשוד נוסף - קטין בן 14

רצח דסטאו צקול בבאר שבע: המשטרה עצרה הבוקר (שני) חשוד נוסף במעורבות במעשה, קטין בן 14 בלבד. סך הכל, נעצרו ארבעה חשודים בפרשה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המעצר מגיע לאחר שאתמול בלשי ימ"ר נגב לכדו קטין בן 16 תושב העיר החשוד במעורבות ברצח. במהלך היום יובאו שני החשודים בפני בית משפט השלום בבאר שבע, בכוונת המשטרה לבקש את הארכת מעצרם.

כאמור, צקול נדקר ונפצע באורח קשה בבאר שבע ביום שישי האחרון, ולאחר מכן פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה. שם, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

האירוע מגיע ברקע הרצח המזעזע של ימנו בנימין זלקה בפתח תקווה בערב יום העצמאות. זלקה בן ה-21 נדקר למוות ליד הפיצרייה שבה עבד לאחר שביקש מנערים לא להתיז ספריי שלג על לקוחות. עד כה שבעה חשודים נעצרו, ביניהם החשוד המרכזי בפרשה - קטין בן 15 בלבד.