הפגישה הלילית בחניון: נבדק החשד שברוורמן קיבל את הידיעה על חקירת הבילד במסגרת תפקידו

פרשת הפגישה הלילית בחניון: הותר היום (שני) לפרסום כי במסגרת חקירת הפגישה הלילית בחניון נבדק החשד שצחי ברוורמן קיבל את הידיעה על חקירת הבילד באוקטובר 2024, ועשה שימוש בחומרים שהגיעו אליו במסגרת מילוי תפקידו הרגיל.

נזכיר כי צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה ניתן מחשש לפגיעה בביטחון המדינה. ברוורמן חשוד בשיבוש הליכי משפט במסגרת הפרשה.

על פי החשד, הוא פגש את אלי פלדשטיין בחניון בקרייה ואמר לו כי יוכל "לכבות את החקירה" בגין הדלפת מסמכים סודיים. פלדשטיין אמר בריאיון ששודר בכאן 11 כי ברוורמן הוא האדם שאמר שיוכל לסייע לו, לאחר שנמנע לנקוב בשם במהלך חקירתו בשב"כ.