אחרי שנתיים: נעצר חשוד באונס קטינה בשוק בירושלים

סגירת מעגל: כשנתיים לאחר שאנס קטינה בשוק מחנה יהודה והיה בהימלטות, כתב אישום חמור הוגש היום (חמישי) לבית משפט המחוזי ירושלים (פלילי) נגד ראם תמר, בן 24 מירושלים, שאנס וביצע עבירות מין חמורות בקטינה שפגש בשוק בעיר, יחד עם נאשם אחר בתיק, יוסף טסה, לפני כשנתיים.

מפרטי המקרה עולה כי השניים ניצלו את היותה של הקטינה שיכורה ותחת השפעת סמים לבצע את זממם חרף תחנוניה לחדול ממעשיהם.

האישום מייחס עבירות של אינוס בנסיבות מחמירות, איומים, שידול ורכישת משקה משכר לקטין. בשל חומרת המעשים המיוחסים לתמר, הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים.

כתב אישום חמור הוגש נגד המעורב השני, יוסף טסה, ב-30 באוקטובר 2024 לבית המשפט בירושלים. לפי האישום, שהוגש על ידי עו"ד שי עציון מפרקליטות המחוז, בשעה מאוחרת בלילה הגיעה הקטינה לחנות בשוק מחנה יהודה וביקשה לרכוש אלכוהול. משסורבה על ידי המוכר, הציע אדם, שזהותו אינה ידועה למשטרה ולפרקליטות, לרכוש עבורה משקה אלכוהולי. אז, הלך איתה לפאתי השוק, שם סיפק לה עוד ועוד משקאות עד שהחלה לחוש סחרחורת ונהייתה שיכורה. בשלב זה, ניגש הנאשם שהבחין במצבה והציע לקטינה יחד עם האלמוני לעשן קנאביס וכך עשו.

מאוחר יותר, הובילו השניים את המתלוננת לסמטה צדדית, שם ביצעו בה עבירות מין חמורות משך דקות ארוכות חרף תחינותיה לחדול ממעשיהם. השניים אף איימו על עובר אורח שחשד במשהו שאינו כשורה והחל לצלם את הנאשם. טסה נאשם בביצוע עבירות של אינוס בנסיבות מחמירות, איומים והדחת קטין.