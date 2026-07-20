"השתמש בגישתו למאגרים משטרתיים": אישום חמור נגד קצין משטרה שהטריד וסחט נשים

המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום (שני) כתב אישום נגד קצין משטרה בגין עבירות מרובות הכוללות הטרדות מיניות, מעשה מגונה, סחיטה באיומים, פגיעה בפרטיות, התחזות, מרמה והפרת אמונים. הנאשם, קצין באגף התנועה במרחב ירקון, ניצל לאורך מספר שנים את תפקידו ואת גישתו למאגרי המידע המשטרתיים כדי לדלות שלא כדין פרטים אישיים של נשים ושל בני משפחותיהן.

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שימוש לפי סעיף 27א'

על פי המתואר בכתב האישום, הנאשם יצר חשבונות פיקטיביים ברשתות החברתיות, ובין היתר הוא הציג עצמו תחת זהויות שונות, לעיתים תוך שימוש בשמות ובתמונות של נשים אחרות. באמצעות החשבונות הללו הוא פנה למתלוננות, הציע להן שוב ושוב הצעות בעלות אופי מיני, שלח להן ולבני משפחותיהן תכנים פורנוגרפיים.

בחלק מהמקרים השתמש הנאשם בתמונות וסרטונים אינטימיים אשר השיג אודות המתלוננות כדי לאיים עליהן בפגיעה בפרטיותן ובשמן הטוב אם לא ייענו לדרישותיו המיניות או הכספיות. באחד המקרים בעקבות האיומים שלחה אחת המתלוננות לנאשם סרטונים בעלי אופי מיני, כפי שדרש ממנה.

לצורך ביצוע המעשים נהג הנאשם להתחבר למערכות המידע המשטרתיות שלא לצורך התפקיד, במטרה לדלות מהן פרטים אישיים של נשים ולשמור תצלומים של פרטיהן במכשיריו. הנאשם אף שלח לבני משפחותיהן של המתלוננות סרטונים פורנוגרפיים, תוך שטען בכזב כי הנשים המופיעות בהם הן המתלוננות.

כתב האישום מפרט 15 מקרים שונים, שבהם הנאשם ניצל את מעמדו ואת הרשאותיו כשוטר לצורך ביצוע שורה ארוכה של עבירות כלפי נשים ובני משפחותיהן. העבירות המיוחסות לו הן הטרדה מינית, מעשה מגונה, סחיטה באיומים התחזות כאדם אחר, פגיעה בפרטיות, ניסיון קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים.